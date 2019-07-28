"Готовятся ко времени Ч": Эксперт рассказал о коварном плане Путина по Черному морю

28 июля 2019, 09:04

По мнению эксперта, Владимир Путин и Кремль годами шли к своей цели по акватории Черного моря.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Кремлевская верхушка имеет четкий план по преображению акватории Черного моря в зону собственного тотального контроля.

Соответствующее сообщение опубликовал глава Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в случае наложения карты установления РФ запрещенных зон на карту прохождения подводных газопроводов Голубой поток и Турецкий поток, то они, по большей части, совпадают.

"Это означает, что Россия готовится к превращению Черного моря во время "Ч" в зону собственного тотального контроля под предлогом нейтрализации угроз стратегически важной для РФ и Турции энергетической инфраструктуры", - полагает Гончар.

Эксперт также утверждает, что Кремль годами шел к такому плану - с соединением военной и энергетической стратегий.

Напомним, ранее военный эксперт Юрий Карин раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в аннексированном Крыму. До этого западные журналисты рассекретили коварный путинский план по удержанию России в руках.

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Черное море газопровод Турецкий поток план Владимир Путин
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