Западные журналисты рассекретили опасный план Путина по удержанию России в руках

Владимир Путин / Reuters

Поскольку поддержка президента РФ Владимира Путина со стороны населения страны снижается, его соратники в Кремле всерьез рассматривают вопрос об изменении избирательного законодательства – чтобы закрепить свой контроль над Госдумой и Советом Федерации перед принятием решений, которые могут продлить правление нынешнего режима.

Соответствующее сообщение опубликовало в пятницу, 12 июля, авторитетное западное деловое агентство Bloomberg. По их данным, официально президентский срок Владимира Путина (уже четвертый в общей сложности) истекает в 2024-м.

Читайте также"Дороже продать Украине": экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по ДонбассуФормально, в публичной плоскости он никак не комментировал свои дальнейшие политические планы. Тем не менее, помощники и советники Путина якобы неустанно трудятся над тем, чтобы позволить ему продолжить свое правление (которое уже постепенно по длительности приближается к "рекорду" советского диктатора Иосифа Сталина).

Основная задача, стоящая перед путинским окружением и их подручными − сохранение большинства в Госдуме от партии Единая Россия (оно необходимо для внесения изменений в Конституцию РФ).

Сохранение же нынешнего status quo с сильным влиянием на парламент расширило бы возможности Путина для маневрирования. В частности, 66-летний российский президент способен будет совершить рокировку - стать главой Единой России и премьером с расширенными конституционными полномочиями.

Напомним, ранее росСМИ пояснили, почему россияне быстро "разлюбили" Владимира Путина. До этого военный эксперт раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в аннексированном Крыму.