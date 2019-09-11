Партия Медведчука отказалась не признать российские выборы в Крыму

ОПЗЖ не выступила против выборов РФ в Крыму / коллаж УП

Верховная Рада 11 сентября проголосовала за постановление о непризнании результатов российских так называемых местных выборов в аннексированном Крыму.

Как сообщается на сайте парламента, поддержали документ 325 нардепов.

Данное постановление не поддержал ни один нардеп из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь.

Напомним, в МИД Украины попросили международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Как ранее сообщалось, в России резко ответили Украине на обвинения по выборам в Крыму.

Позже пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины во время так называемых выборов, которые были проведены, в том числе, и в аннексированном Крыму.