"Воплощать свои мечты": Елена Зеленская выступила на форуме YES

Зеленская на YES рассказала о счастье и планах на будущее / Фото: Офис президента

Первая леди Елена Зеленская 13 сентября впервые выступила публично в рамках форума YES в Киеве.

"Я Елена Зеленская. Мне 41 год, у меня двое детей, любимая работа, а также муж, который очень любит сюрпризы... Должна сразу признаться, что очень волнуюсь. Потому что сегодня моя премьера – это мое первое публичное выступление в роли жены президента", - цитирует ее ТСН.

Супруга главы государства призналась, что ранее у нее было две жизни – семья и работа, а теперь появилась третья – первая леди.

"Счастье сейчас!" – это тема нынешней встречи YES. И это как нельзя лучше совпадает с моими ощущениями и отношением к жизни. Что для меня лично счастье? Это иметь возможность мечтать и сразу воплощать свои мечты", – рассказала Елена Зеленская и напомнила слова британского писателя и политика Бенджамина Дизраэли о том, что действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия.

Читайте такжеЗеленский назвал врагов счастья УкраиныЗеленская отметила, что счастье страны зависит от маленьких счастий каждого ее гражданина, поэтому важно воплощать свои мечты в жизнь.

Отвечая на вопросы, первая леди поделилась планами на новой должности: здоровье будущих поколений, школьное питание, физическое воспитание и активность детей, а также поддержка олимпийского и паралимпийского спорта, и сфера культуры.

"Настало время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас хочу выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки", – сказала Зеленская.

Первая леди отметила, что старается во всем поддерживать мужа, поскольку он для нее не только любимый человек, но и друг.

Напомним, в завершении международного форума Yes, который 13 сентября состоялся в Киеве, знаменитых гостей мероприятия развлекали шутками и пародиями актеры студии Квартал 95.

Как ранее сообщалось, на форуме YES Зеленский рассказал, зачем он пошел в политику, хотя и до президенства был успешным и счастливым человеком. По словам главы государства, ему была невыносима мысль о том, что он счастлив, а многие граждане – нет.