Рада приняла закон о реформе ГПУ: что изменится

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада в четверг, 19 сентября, во втором чтении приняла законопроект о реформировании прокуратуры, поданный президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий документ поддержали 259 народных избранников. Ко второму чтению в документ поступило 197 поправок.

Закон предполагает построение новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров. Так, будут созданы Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры. При этом глава ГПУ сможет ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры.

Кроме того, документ ликвидирует военную прокуратуру, но дает право главе ГПУ создавать специализированные прокуратуры. Также генпрокурор определяет стратегию развития, система оценки работников, регулирует нагрузку и определяет порядок рассмотрения обращений о ненадлежащей работе прокуроров.

Помимо этого, предусматривается сокращение количества работников прокуратуры до 10 тысяч человек, повышении базового оклада до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и ограничат размера премии.

Документ предусматривает проведение аттестации всех действующих прокуроров, кроме работников САП. Профессиональную компетентность и этику прокуроров, а также их добродетель будут оценивать кадровые комиссии, порядок принятия решения которых определяет глава ГПУ.

Аттестация будет проходить в несколько этапов:

сдача письменного тестирования;

собеседование.

Если прокурор не пройдет аттестацию, то его уволят. При этом все, кто хочет занять вакансию и имеет юридическое образование, но не является работником прокуратуры на момент вступления закона в силу, могут принять участие в открытом конкурсе.