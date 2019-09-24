Борьба с РФ и дело Маркива: до чего договорились Зеленский и премьер Италии

Наибольшее внимание стороны уделили экономическим вопросам.
Владимир Зеленский и Джузеппе Конте – президент Украины и премьер-министр Италии – пообщались в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Наибольшее внимание стороны уделили экономическим вопросам: инвестициям в Украину (особенно в инфраструктуру, в частности, порты) и участие итальянских партнеров в приватизации.
Особо Зеленский остановился на вопросе осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Глава Украины ожидает объективного и всестороннего рассмотрения этого дела. Для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле он предложил создать совместную следственную группу.
Читайте такжеВ Италии вице-премьер взроптал по поводу грозящихся его убить украинцевНе обошли лидеры двух стран и вопрос санкционного давления на Россию.
Конте заверил, что санкции с РФ не снимут, "пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины", уведомили в Офисе президента Украины.
Как ранее сообщалось, в Нью-Йорке продолжает заседать Генеральная ассамблея ООН, в которой принимает участие и Владимир Зеленский. В графике выступлений лидеров государств в основном зале организации выступление главы Украины не значится.
Напомним, Зеленский, ныне пребывающий в Нью-Йорке с официальным визитом, ожидает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом будет продуктивной.
Также в США Зеленский пригласил генсека НАТО в Украину. Глава государства подтвердил курс Киева на членство в Альянсе.