Стало известно, когда суд Италии вынесет полное решение относительно Маркива

Атошник Виталий Маркив получил в Италии 24 года заключения / кадр из видео

Полное решение итальянского суда относительно бывшего заместителя командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталия Маркива будет обнародовано в течение 60 дней. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Как сообщает Интерфакс-Украина, до официальной публикации решения суда дипломат не может комментировать это дело с учетом того, что судебная власть в Италии является независимой.

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, прежде всего, ее ищут родители Андреа Роккелли. Я понимаю всю сложность ситуации и передал всю информацию в свою страну", - сказал Чечилиа.

Напомним, в Италии суд 12 июля приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину. Также глава государства поручил дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим соотечественником.