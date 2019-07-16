Стало известно, когда суд Италии вынесет полное решение относительно Маркива

16 июля 2019, 00:53

До официальной публикации решения суда посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа не может комментировать дело украинца

Атошник Виталий Маркив получил в Италии 24 года заключения
Атошник Виталий Маркив получил в Италии 24 года заключения / кадр из видео

Полное решение итальянского суда относительно бывшего заместителя командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталия Маркива будет обнародовано в течение 60 дней. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

Как сообщает Интерфакс-Украина, до официальной публикации решения суда дипломат не может комментировать это дело с учетом того, что судебная власть в Италии является независимой.

"Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, прежде всего, ее ищут родители Андреа Роккелли. Я понимаю всю сложность ситуации и передал всю информацию в свою страну", - сказал Чечилиа.

Напомним, в Италии суд 12 июля приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину. Также глава государства поручил дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим соотечественником.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд Италия МИД РФ Виталий Маркив
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:28
Известная спортсменка побаловала фанатов знойным фото
01:19
У Зеленского хотят ликвидировать "МинСтець"
00:53
Стало известно, когда суд Италии вынесет полное решение относительно Маркива
00:32
На Ровенщине заминировали авто кандидата в нардепы
00:12
Шипулин решил участвовать в выборах в Госдуму
15 июля, понедельник
23:57
Утопает в мусоре: шокирующие фото пляжного Крыма Фото
23:34
Новый глава Херсонщины Гусев на выборах выступал против Зеленского Видео
23:10
Гройсман потребовал от Тимошенко "перестать безбожно врать" Видео
22:45
Пьяная Волочкова сорвала съемки автобиографического фильма
22:22
На Азовстали пояснили, как тысячи тонн кипящего чугуна вылились в цех Видео
21:52
"Допускаю": Тука высказался о двойнике Путина
21:43
Боевик "ДНР" Черный Ленин не может получить паспорт России
21:39
София Ротару рассказала, где живет последние 10 лет Видео
20:58
Школьница устроила групповуху с наркоманами в присутствии матери
20:48
Зеленский заменит 12 послов
20:28
К авто депутата в нардепы прикрепили гранату и прострелили лобовое стекло
20:16
Пять лет с конфискацией: украинка будет наказана за продажу символов СССР на OLX
19:50
Украина продлила действие эмбарго на российские товары Видео
19:45
Уже третья облорганизация Оппозиционной платформы – За жизнь ушла к Оппозиционному блоку
19:36
Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Шария в нардепы
19:21
"Они неадекватные": В Москве заистерили после угроз Турчинова уничтожить ракетами Крымский мост Видео
19:00
Отравление в лагере под Одессой: 53 ребенка подхватили дизентерию
18:55
"Нарушение дипломатических норм": Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы Видео
18:32
В Харькове женщина из окна успокаивала детей с помощью автомата
18:29
Пробки из-за президента и ДТП с охраной: Зеленский ответил на "зраду" Видео
18:13
Передача Вышинского РФ невозможна - Луценко
18:06
В сеть слили отрывок фильма Король лев Видео
18:01
Под Киевом норвежцы строят мощную солнечную электростанцию
17:58
"Курвы, ублюдки": в Варшаве подожгли квартиру украинцев и расписали подьезд оскорбительными лозунгами
17:57
От испепеляющей жары до заморозков: украинцам пообещали погодные сюрпризы Видео
17:55
В Подмосковье арестовали бывшего владельца известного футбольного клуба Видео
17:45
Срезали словно бритвой: на вокзале в Киеве у нардепа украли кошелек
17:41
Алибасов признался, зачем пил КРОТ и прятался Видео
17:32
Сторонники Порошенко захватили офис ГБР из-за дела экс-президента Фото
17:06
От сумы и тюрьмы: Вакарчук рассказал, как стоит наказывать балующихся переговорами с Россией
17:06
Распутин-ниндзя и Первая мировая в русском трейлере фильма King's Man: Начало Видео
17:04
Парада не будет: Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости
17:01
Соратника Януковича Юру Енакиевского вернули в розыск
16:37
Турчинов припугнул РФ: украинские ракеты за минуты снесут Крымский мост
16:34
"Пи*дуйте, хохлы, мы все тут за Россию": в Бердянске разгорелся скандал из-за языка Видео
16:29
Вытянуть из-за решетки: Российский омбудсмен попросила в суде подписку о невыезде для Вышинского
15:59
120 украинцев на 40 россиян: в РФ подтвердили подготовку обмена захваченных моряков Видео
15:43
"Няш-мяш" окстилась: Поклонская вышла из секты царебожников
15:38
Зеленский утвердил обновленный состав СНБО
15:27
Генпродюсера NewsOne СБУ вытянуло на допрос: подробности
15:23
"Мама все оплатит": танцы дочки Пугачевой вызвали ажиотаж Видео
15:14
У берегов Англии нашли аномально большую медузу: фото гигантского "желе"
14:59
В МОН планируют сделать английский обязательным условием поступления в ВУЗ
14:59
Скандальный украинский арбитр будет судить матчи чемпионата России
14:58
Водителям из кортежа Зеленского светит лишение прав за ДТП на Запорожье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять