"Батя, возвращайся": суд снял арест с вертолетной площадки Януковича

КВЦ "Парковый" / УНИАН

Апелляционный суд столицы Украины снял арест с КВЦ "Парковый", в народе больше известный как "вертолетная площадка" беглого президента Виктора Януковича.

Соответствующая информация содержится в решении суда от 5 сентября. Таким образом, было отменено решение суда предыдущей инстанции от 5 апреля 2019-го, когда на "Парковый" наложили арест, а само здание было передано в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов.

В решении Апеляционного суда утверждается, что прокуратура не смогла доказать факт приналежности "Паркового" к перечню вещественных доказательств и его прямую связь с расследованием, касающихся нарушений, допущенных во время его строительства.

Напомним, ранее политолог Андрей Золотарев оценил возможность возвращения Виктора Януковича в Украину. Позднее в МВД рассказали, что экс-президент сможет вернуться в страну лишь огородами и в женском платье.



