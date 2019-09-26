"Пошла на три веселые буквы": экс-соратница Порошенко рассказала о допросе в ГБР

Ольга Червакова пришла на допрос в ГБР / Фейсбук О.Черваковой

Бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

При этом она разместила на своей странице в Facebook соответствующее фото у входа в ГБР, держа в руках повестку на допрос.

"Повестка на допрос – очень полезная вещь. Ею можно накрыть голову, когда идет дождь, а зонта нет. Ну вот и я пошла на эти три веселые буквы", - написала Червакова в подписи к фото.

В комментарии к сообщению она подчеркнула, что допрос касается узурпации власти парламентской коалицией Рады 8-го созыва. Она добавила, что бывших нардепов вызывают по алфавиту, ведь следующим за ней на допрос пригласили Александра Черненко.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко заявил об уверенности в том, что нынешнему руководству страны не удастся засадить его в тюрьму.