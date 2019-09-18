"Усрался, наверное, шакал еб*чий": Порошенко всыпали в Сети за неявку на допрос

Петр Порошенко / УНИАН

Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019, а ныне - нардеп и лидер партии "Европейская солидарность" в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

С таким заявлением выступила в среду, 18 сентября, сказала журналистам в среду спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Петр Порошенко не явился на допрос. Повестка будет направлена повторно", - заявила она.

По словам Ивановой, Порошенко никак не могут допросить в ходе расследования уголовного производства, касающегося возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в работу судей.

Такое пренебрежение Петра Порошенко допросами в ГБР вызвало бурю негодования в украинском сегменте социальности Facebook.

"Был бы простой человек - уже давно бы загребли. А это исключение главное. Никак не могут доставать на допрос. А давно пора!", "Играешься в кошки-мышки?!? Ну ну, не забывай, раньше сядешь-раньше выйдешь", "Почему эта мразота еще не в СИЗО! НЕМЕДЛЕННО, ибо убежит ГНИДА. ВРАГ УКРАИНЫ", "Усрался, наверное", "Шакал еб*чий", "Давно пора Пете быть на нарах", − не стали они сдерживать себя в комментариях.



Напомним, ранее сообщалось о том, что ГБР вызвало Петра Порошенко на четыре допроса.