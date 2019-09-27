Впечатляющий причиндал и борщ: сын помощника Зеленского выложил в Сеть странное фото

Никита Шефир показал странное фото / скриншот

Взрослый сын помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир выставил на всеобщее обозрение провокационный снимок, на котором он запечатлен в фартуке с надписью Sex machine, к которому прикреплен длинный пенис.

Пикантности снимку добавило наличие на столе нескольких мисок борща и бифштексов.

Отметим, странное фото с причандалом оказалось в кадре сюжета "Схем". Кроме того, пользователи Сети возмутились подобным фото, после чего парень удалил снимок из Instagram, передает УНИАН.

Никита Шефир спровоцировал Сеть странным фото / скриншот instagram.com/nick_shef

Добавим, что в настоящее время Никита Шефир работает помощником нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя.

К слову, судя по фотографиям и сообщениям в соцсети, Никита Шефир просто обожает провоцировать общественность - и словесно, и визуально.

"То ли это ветерок мои губы колышет, то ли это я кричу.. а нет, ветерок!", - подписал одну из последних фотографий Никита Шефир.

Читайте также"Пока последний в трусах не съ*бется": "борзый" помощник кандидата в депутаты угрожал убить детейНапомним, ранее сообщалось, танцовщица из турецких отелей стала помощницей нардепа от Слуги народа Алексея Мовчана, избранного по 150-му округу в Полтавской области.

До своего назначения 25-летняя Валерия Гриценко активно искала работу организатора мероприятий и просила за свои услуги 10 тысяч гривен, говорится в материале Радио Свобода.

Гриценко окончила Харьковскую государственную академию культуры по специальности хореограф-постановщик. Она имеет опыт работы в качестве танцовщицы в турецких отелях и на круизном лайнере.

Позднее она стала предоставлять свои услуги в качестве свадебного организатора.