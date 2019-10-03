"Не надо удовлетворять физиологические потребности": Разумков оценил скандалы в Раде

Дмитрий Разумков отреагировал на скандалы в Раде / УНИАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на скандалы, которые произошли в зале Верховной Рады.

При этом спикер парламента призвал народных депутатов не "удовлетворять любые физиологические потребности" в сессионном зале.

"Ко мне обратились народные депутаты со следующей просьбой: первое - зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения. Включая Iqos... Я не видел в зале табличек "Iqos friendly". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности", - подчеркнул Разумков, обращаясь к народным избранникам.

Читайте также"Поправил член": Кива прокомментировал скандал с рукоблудием в РадеНапомним, ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен нардеп Илья Кива сидящий в парламентском зале. При этом он набрал телефон модели из Одессы Юлии Панкратовой, а затем принялся энергично массировать свою промежность.

Кроме того, нардеп от Слуги народа Александр Дубинский во время заседания Верховной Рады 2 октября устроил себе обед. Народный избранник от Слуги народа насыщался, прохаживаясь по залу парламента с наполненной едой емкостью.