Неунывающий и находчивый: коп взял больничный и умотал заробитчанином в Польшу

Полицейский. Иллюстративное фото / facebook.com/MVS.LVIV

В Тернополе патрульный полицейский оформил больничный лист и тайком уехал на заработки в Польшу.

Такое сообщение опубликовал портал Сегодня. По данным журналистов, мужчина в Польше трудился на стройке. Где его и узнали земляки

"Всех патрульных, оказалось, знают водители в лицо. Люди его узнали и задали вопрос нам здесь, в Тернополе, или он еще работает, потому что было удивительно, что он там на стройке", – заявил Андрей Обьещик, руководитель ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля"".

Именно подал в Общественный совет при областном управлении Нацполиции о хитром копе.

"В настоящее время назначена служебная проверка, где включены соответствующие другие структурные подразделения, и время у нас есть, проведем. На данный момент человек еще находится в отпуске", – заявил Богдан Шевчук, руководитель Управления патрульной полиции в Тернопольской области.

Напомним, ранее в Днепре коп вмазал девушке по лицу. До этого в Киеве жестоко, вплоть до сломанных ребер, отметелили полицейского.