"Сломанные ребра": в Киеве жестоко "отметелили" копа из-за замечания

В Киеве злоумышленники жестоко избили полицейского / Скриншот с kyiv.npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева ночью сотрудник полка полиции особого назначения №2 после службы сделал замечание компании, которая во дворе дома громко слушала музыку и бранилась, после этого его жестоко избили трое злоумышленников, нападавшие задержаны.

Правоохранитель для самозащиты применил собственный травматический пистолет - сначала сделал предупредительный выстрелил, а потом ранил одного из нападавших в ногу, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

По данным ведомства, в результате нападения коп получил многочисленные травмы и гематомы, у него сломаны два ребра.

"Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань - так "отдыхала" компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что потом один из парней подошел к копу, начал с ним спорить, а во время разговора еще один из злоумышленников ударил правоохранителя в голову и забрызгал лицо газом. После этого полицейский применил пистолет.

"…трое молодчиков из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и скорую вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей", - добавили в ведомстве.

По факту нападения на копа начато производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса - Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони во дворе одного из домов местный житель попросил компанию мужчин, которые распивали спиртное, вести себя прилично и не сорить, а потом получил несколько ударов ножом в спину.