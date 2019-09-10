Киевлянин на Оболони получил удары ножом в спину из-за замечания

В Киеве злоумышленник ударил мужчину ножом в спину из-за замечания / kyiv.npu.gov.ua

Во вторник, 10 сентября, в обед в Оболонском районе Киева во дворе одного из домов местный житель попросил компании мужчин, распивавших спиртное, вести себя прилично и не сорить.

Из-за замечания произошел конфликт, после которого киевлянин получил от мужчины несколько ударов ножом в спину, сообщили в Главном управлении Нацполиции в столице.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленник скрылся с места происшествия, однако позже его задержали, и нашли орудие преступления.

"Компания мужчин... распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и попросил не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих на некоторое время отошел. Позже он вернулся с ножом и несколько раз ударил им потерпевшего в спину…", - добавили в полиции.

Правоохранителей и врачей вызвали свидетели преступления. После этого стало известно, что пострадавшему киевлянину 56-лет, его жизни ничего не угрожает.

Копы выяснили, что подозреваемый в совершении преступления - тоже житель столицы, ему 54 года, и он уже имел проблемы с законом.

Правоохранители признали инцидент покушением на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). В полиции также показали фото подозреваемого в совершении покушения на убийство.

В Киеве злоумышленник ударил мужчину ножом в спину из-за замечания / kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в начале августа в Полтаве охранник одного из кафе сделал замечание пенсионеру, который справлять нужду на клумбу возле заведения, получил два ранения в голову и попал в реанимацию.