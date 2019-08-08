Пальнул дважды в голову за замечание: в Полтаве пенсионер подстрелил охранника

Мужчина дважды выстрелил в голову охраннику / SKELET-info

В Полтаве поздним вечером 6 августа мужчина дважды выстрелил в охранника кафе Ботаник, который сделал тому замечание.

62-летний мужчина стал справлять нужду возле кафе прямо на клумбу. К нему подошел охранник и сделал замечание, за что и получил два ранения в голову, сообщили в Нацполиции Полтавской области.

Злоумышленника задержали, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Вещественные доказательства изъяты, продолжается досудебное расследование.

Во время проведения санкционированных обысков у фигуранта обнаружены и изъяты револьвер под патрон Флобера, более 2000 патронов и другие вещественные доказательства.

Пострадавший 40-летний охранник находится в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы, в голове две пули. Ему уже провели операцию, но впереди предстоит еще вмешательства специалистов, врачи борются за его жизнь.

Ранее в Киеве пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе.