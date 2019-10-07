Нардеп от Свободы позарилась на День независимости Украины: что предлагает

День Независимости Украины / do.gov.ua

Владимир Вятрович больше не глава Национального института памяти и, казалось бы, что эпопея с праздниками должна закончиться, но не тут-то было. Инициативу решила перенять внефракционный народный депутат, член ВО Свобода Оксана Савчук.

Так, народная избранница позарилась на День независимости Украины. Нардеп зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления № 2205 и законопроект № 2229, которые предполагают изменение даты праздника, а также официальное признание красно-черный флага.

По ее мнению, День независимости Украины необходимо праздновать 22 января, а независимость нашей страны считать с 1918 года, когда провозгласили IV Универсал Центральной Рады Украинской Народной Республики. При этом 24 августа 1991 года должно считаться Днем восстановления независимости Украины и отмечаться как госпраздник.

Согласно ее законопроекта №2229, красно-черный флаг является флагом Национального достоинства. При этом в документе указан перечень дат, когда данный флаг должен быть установлен на зданиях.

Кроме того, в проекте закона предусмотрено, что государственный флаг должен быть с левой стороны, а флаг Национального достоинства – с правой стороны, но не на фоне сине-желтого.

Также предлагается ввести штрафы:

надругательство над флагом Национального достоинства – 850 гривен или арест до шести месяцев, или лишение свободы до трех лет;

за нарушение порядка использования флага Национального достоинства – 5100 – 8500 гривен, а повторное нарушение – 8500 – 17000 гривен.

Напомним, что в День независимости Украины в 2019 году в польской столице чествованием памяти воинов УНР.