В Варшаве в День независимости Украины чествовали воинов УНР

День Независимости Украины отметили в польской столице Варшаве чествованием памяти воинов УНР. Торжественные мероприятия состоялись с участием духовенства, украинских дипломатов и всех желающих.

"Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве - совместная молитва и чествование памяти воинов УНР, павших за свободу Украины", - сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter

Также Дещица рассказал, что по случаю Дня Независимости Украины у Гданьского моста в Варшаве открыто ІІ вернисаж Украинский галереи стрит-арта.

Поздравления Украине высказали польские чиновники, дипломаты и официальные лица.

Напомним, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве проходят торжественные мероприятия. Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн.

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и заявил о том, что Украине появится новая памятная дата – День памяти погибших защитников. Также в Киеве состоялся неофициальный Марш защитников с участием военных.