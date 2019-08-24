Путин не удосужился поздравить Зеленского с Днем независимости

На сайте Кремля нет ни слова о Дне Независимости Украины - На фото - Владимир Путин / Reuters

Украина принимает поздравления с 28-й годовщиной независимости. С праздником украинцев уже поздравили лидеры Франции, Америки, американское посольство, королева Великобритании и ее премьер, президент Республики Беларусь и глава МИД Литвы. А вот хозяин Кремля пока не удосужился сказать хоть слово.

Пресс-служба Офиса президента сообщает, что глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", – отметил в своем поздравлении Президент США.

Также поздравление с Днем Независимости Украины поступило от Королевы Великобритании Елизаветы Второй.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – говорится в тексте.

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Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", – отметил Президент Франции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также поздравил Украину с 28-м Днем Независимости: "Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты".

Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира, в том числе от главы МИД Латвии Линас Линкявичюс.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

А вот поздравлений со стороны Росии не было - на сайте Кремля также нет информации об этом.

Напомним, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве проходят торжественные мероприятия. Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн.

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и заявил о том, что Украине появится новая памятная дата – День памяти погибших защитников. Также в Киеве состоялся неофициальный Марш защитников с участием военных.