Глава МИД Литвы заговорил на украинском

Линас Линкявичюс подтвердил поддержку Украины / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на украинском языке поздравил Украину с 28-й годовщиной независимости.

Свое видеообращение дипломат опубликовал в Twitter. В частности, Линкявичюс напомнил о пакте Молотова-Риббентропа, который 80 лет назад разделил Европу разрушил отношения народов.

"Литва и Украина всегда шли вместе дорогой свободы. Литва поддерживала и поддерживает свободу и территориальную целостность Украины", - сказал он.

"За вашу и нашу свободу!" - процитировал литовский дипломат известный лозунг.

80 років тому пакт Ріббентропа-Молотова поділив Європу, але не зруйнував єдності наших народів.?? і?? завжди йшли разом шляхом свободи, Литва підтримувала і підтримуватиме боротьбу України за свободу і територіальну цілісність. З Днем незалежності,Україно! За Вашу і нашу свободу! pic.twitter.com/ymJkLbSLpM — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 24, 2019

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и британские политики также на украинском языке поздравили украинцев с Днем Независимости.

Как известно, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия. Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн.

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и анонсировал новый праздник – День памяти погибших защитников.