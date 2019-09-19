Вятрович рассказал, когда отменят праздник 8 марта

Вятрович рассказала о судьбе праддника 8 марта / Униан

Решение о пересмотре календаря праздников принимает не Украинский институт национальной памяти, а парламент, рассказал в комментарии Главреду бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Нами был подготовлен законопроект, который прошел довольно бурные общественные обсуждения. Именно такой законопроект упорядочит государственный календарь праздников. В частности, в этом законопроекте речь идет о 8 марта и лишении его статуса выходного, и о переносе выходного с 9 мая на 8 мая. Если этот закон будет принят, вопрос решится", - сказал Вятрович.

В то же время Вятрович уточнил, что лично он не уверен, что этот закон будет принят Верховной Радой этой каденции.

"Но законопроект есть, он сформулирован и внесен в Верховную Раду", - подчеркнул Вятрович.

Резюмируя, он добавил, что постарается сделать все возможное чтобы законопроект был принят.

"Со своей стороны я, как обычный гражданин Украины, буду делать все от меня зависящее для того, чтобы запрос на такие изменения в обществе остался, и ответом на этот запрос, очевидно, будет принятие соответствующего законопроекта", - подытожил Вятрович.

Читайте также"Цеткин - Вятрович 1:0": украинцы бурно отреагировали на увольнение ВятровичаНапомним, ранее сообщалось, Владимир Вятрович громогласно заявил об уходе из должности главы Института Национальной памяти.

"Я сделал сколько смог, кто может - пусть сделает больше. Этими словами завершали свою каденцию римские консулы. И эти слова могу использовать и я, завершая свое пребывание на посту директора Института национальной памяти. Я ставил перед собой амбициозные цели и в основном их достиг", - сказал на прощание Вятрович.