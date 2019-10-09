Меркель пообещала Зеленскому ускорить встречу в нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили нормандский формат / Reuters

9 октября состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава ФРГ пообещала использовать контакты с партнерами по нормандскому формату для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а также за последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации.

"Были оговорены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе, а также напомнила о важности скорейшего проведения встречи в нормандском формате.

"Обе стороны были едины, что условия для такой встречи выполнены после того, как трехсторонняя контактная группа первого октября договорилась о дальнейшем разведении сил на линии конфликта, о порядке проведения местных выборов в части восточной Украины, а также о вступлении в силу особого статуса этого региона", — говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

Как ранее сообщалось, постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о том, что дата проведения ближайшей встречи "нормандской четверки" будет определяться лишь после того, как состоится разведение военных сил на линии разграничения в районе Петровского и Золотого в зоне военного конфликта на Донбассе

Напомним, нардеп из фракции Слуга народа Богдан Яременко назвал ключевое условие для встречи "нормандской четверки".