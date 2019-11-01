Назвать Азов террористами: депутаты отправили письмо конгрессменам США

Депутаты стали на защиту полка Азов / From-ua.com

Украинские парламентарии направили письмо членам комитета палаты представителей конгресса США, которые занимаются внешней политикой, и выразили свою поддержку спецподразделению Нацгвардии "Азов", который в США требуют признать террористической организацией.

"Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группировкой белых супрематистов" болью отзываются в сердцах украинских военных и добровольцев, которые защищают страну от оккупантов...

В условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными", - сказано в сообщении МВС Украины в Facebook.

Отметим, в своем письме нардепы обратили внимание на то, что в открытых источниках информации нет ни одного подтверждения причастности батальона к терактам в Новой Зеландии или вербовки в ряды "Азова" граждан США.

К слову, среди украинцев пока нет единого мнения по этому поводу.

"Але ж Ви не стнете заперечувати, що серед "азовців" було (можливо й досі є) багато прихильників фашистської (нацистської) ідеології. Вони майже неприховано демонстрували свої пгляди, чому є базсліч фото- й відео-свідчень. Тим часом ні керівництво "Азову" ні МВС не реагувало на це належним чином", - пишет Любко Петренко.

"Нехай ті конгресмени потурбуються про виконання Будапештського Меморандуму, бо якби вони ще з 2014 року не понакладали у штани від переляку, та виконали б свої обіцянки, то Азову просто не потрібно було би взагалі створюватись", - убеждена Оксана Евсеенко.

"Нехай Росію визнають терористичною країну... ви давали нам гарантії... де вони ваші гарантії... в росії??? Визнайте спочатку хто така росія....???, а ми самі розберемося...", - говорит Мария Янчар.

Читайте такжеРазведение сил: Нацкорпус и Азов сложили оружие в ЗолотомНапомним, в понедельник 28 октября, министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Мариуполь в мобильный центр "Азова".

К слову, Аваков во веуслышание заявил о высоком профессионализме бойцов "Азова".

"В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - сообщил Аваков на своей странице в Твиттер.

Также ранее появились новые подробности о деятельности ветерана полка "Азов", активиста николаевской ячейки "Нацкорпуса" Дениса Янтаря, который вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Золотом.

Как сообщил источник в комментарии Майдан.info, Янтарь участия в боевых действиях не принимал, а занимался "зачисткой" мирных жителей в Донбассе. Кроме того, он мог быть причастен к убийству местного жителя.

"Янтарь ранений и контузий не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в том числе, во время разграбления одного из домов местных жителей. Но сам "ветеран" часто рассказывает о том, что участвовал в боях", - заявил источник.