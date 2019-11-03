"Убийцы, на мясо": во Львове усыпили лошадь, которая испугалась петарды и травмировала девушку

Кобылу Фауну, которая 2 ноября испугалась взрыва пиротехнические средств и выбежала на аллею в центре Львова, после чего снесла скамейку, где сидела девушка, умертвили.

По информации, лощадь получила осколочные ранения, которые нельзя вылечить ни в Украине, ни в ближнем зарубежье.

"После транспортировки на Каретный двор раненой кобылой занимался ветеринар, который вынужден был подтвердить, что полученные травмы (осколочные переломы нескольких конечностей) ни в Украине, ни в странах ближнего зарубежья не лечатся. Если была бы сломана одна конечность - можно было бы продолжать бороться за ее жизнь, и мы сделали бы все для того, чтобы Фауна жила. Поэтому было принято очень сложное решение - чтобы не мучить животное, была проведена эвтаназия", - сказано в сообщении Каретного двора в соцсети.

Также стало известно, что в настоящее время виновные в этой трагедии не только не наказаны, их даже не нашли.

Добавим, что произошедшее очень взволновало украинцев, и они оставили под сообщением Каретного двора много комментариев.

"Я там була в півметрах від мене коні проскакали по стометрівці. Там гуляли дітки маленькі і батьки з калясками. Якийсь мудак почав пускати салют. І коні які чомусь стояли без кучера, рванули .На стометрівці не було багато людей. Але біля оперного вони врізались в натовп. Почувся крик. Я туди не піходила. Але я була в шоці я стояла спиною до коней інівідь чула ії запах. Вони летіли з такою швидкістю що годі було отямитись", - рассказала Оксана Калмыкова.

"Як то все гарно подано, робили все, що могли...Лікар їхав хто зна скільки, розмови про здачу на м'ясо. Стільки любові до тварин. Так поясніть мені, де та ваша любов коли влітку тварини ледве стоять на тій спеці????? Головне гроші заробити. Безкінечна експлуатація, а вже як щось стається, то зразу ці пости про любов. Реалії такі, що коні це нажаль просто знаряддя для заробітку!!!!", - возмутилась Марта Верни.

"Лошадь очень жаль. И девочка пострадала ни за что. Очередной раз убеждаюсь, что улицы города не место для лошадей...", - добавила Зоя Юа.

"Тобто цілком здорового коня, який в наслідок нещасного випадку отримав травму кінцівок, вирішили умертвити?? Ви серйозно??? Тобто, якби була 1 кінцівка зламана, то ви б лікували, а так то вам не потрібно. Я в шоці з таких людей. Сумно...", - добавила Любовь Лабинская Черных.

"Ціна ідіотських забав - життя такої благородної тварини. І здоров'я дівчинки. Сподіваюсь, безмозглих уродів знайдуть і покарають", - сказала Светлана Суздалева.

"Вбивці! Не треба експлуатувати тварин для розваг посеред міста. От і не сталось би таке. І не перекладайте відповідальність. Ви - винні!!", - возмутился Дмитрий Ковальчук.

"Карети, цирки, зоопарки.... коли нарешті одні нажруться на експлуатації тварин, а інші перестануть вдовільняти свої дикі забаганки....Люди, ми дич", высказалась некая Алина.

Читайте такжеНа Хмельнитчине мужчина угнал лошадей и "впилялся" на них в автомобиль: опубликовано фотоНапомним, вечером 2 ноября в центре Львова напуганные взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка.

Как сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, по предварительным данным, пострадали два человека, в том числе и кучер кареты.

По информации очевидцев, девушку увезли в скорой с открытым переломом ноги, пострадало и само животное – одна лошадь едва живая не в состоянии подняться из-за открытой раны и травмы ноги.