Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку и травмировали девушку

Вечером 2 ноября в центре Львова напуганные взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девушка.

Как сообщила Zaxid.net пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий, по предварительным данным, пострадали два человека, в том числе и кучер кареты.

Как сообщил на своей странице в Facebook Игорь Зинкевич, инцидент произошел около 18:30 вечера.

По информации очевидцев, девушку увезли в скорой с открытым переломом ноги, пострадало и само животное – одна лошадь едва живая не в состоянии подняться из-за открытой раны и травмы ноги.

Животное согласились увезти в ветеринарную на машине сотрудники ГСЧС, они разрезали лавку и готовы к транспортировке лошади.

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