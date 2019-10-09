В Львове после фильма Джокер 25-летний мужчина совершил самоубийство

Самоубийцу нашли повешенным на балконе / Фото: Zaxid.net

Во Львове 9 октября на балконе собственной квартиры повесился 25-летний местный житель, который накануне вечером посетил в кинотеатре премьеру фильма Джокер.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на слова близкого товарища погибшего, мужчину мог подтолкнуть к роковому шагу просмотр американского блокбастера.

Однако в полиции допускают, что причиной самоубийства могла быть бытовая ссора с женой. По информации правоохранителей, мужчина перед смертью оставил записку, однако ее содержание остается тайной следствия.

Нашла погибшего на балконе арендованной квартиры по улице Рубчака во Львове жена. Накануне вечером он посещал кинотеатр, где смотрел фильм Джокер. Товарищ самоубийцы утверждает, что у него не было конфликтов на работе и в семье, которые могли бы подтолкнуть к такому страшному шагу.

"Я его видел вчера днем и вечером - ничего не выдавало такого намерения. Люди, которые с ним работают, тоже говорят, что он все время вел себя нормально. Вечером его заметили в кинотеатре во время просмотра фильма Джокер. С кем он там был, неизвестно, мог быть и сам. Знаю, что фильм мрачный, может, это его подтолкнуло к поступку. Сейчас много говорят о скрытой депрессии, при которой люди могут на публике нормально обращаться и даже веселиться. Может, это произошло и с ним", - делится мыслями товарищ.

В полиции намерены расследовать мотив самоубийства, не исключая из причин семейную ссору.

Напомним, ранее легендарного актера Роберта Де Ниро, сыгравшего в Джокере 2019-го одну из главных ролей, обвинили в сексизме.

Главредопубликовал подробную рецензию на нашумевший блокбастер Джокер.