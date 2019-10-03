Смейся, паяц, над разбитой башкою - рецензия на фильм Джокер

Хоакин Феникс в роли Артура Флека/ Джокера / Warner Bros. Pictures Україна

"Белый клоун, белый мученик. Ради смеха пьяно-жгучего. Будет издеваться над собой".

Довольно часто случающийся факт – человек начинает заниматься какой-либо творческой работой. И сперва делает какие-то откровенно коммерческие и ремесленные вещи – просто чтобы набраться опыта, набить руку и заиметь полезные связи. А уж потом реализовывать свои амбиции полностью – для грядущих поколений, что называется. В случае с голливудским кинопроцессом, правда, из большинства юнош бледных со взором горящим вырастают циничные ремесленники. Нашим, вашим – что хочешь снимем.

Похоже начинались карьеры режиссера Тодда Филиппса и сценариста Крейга Мазина. Они прославились, работая над алкогольно-похабной комедийной трилогией Мальчишник в Вегасе (в оригинале, кстати, куда как более честное название Hangover – Похмелье). И 2019-й, уже совершенно точно, станет годом их триумфа. Сперва Мазин прогремел на весь мир с мини-сериалом "Чернобыль" для НВО (собравшим и громадные рейтинги, и кучу отраслевых наград).

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Филиппс ответил через пару месяцев, но куда как более веско. Снятый им фильм "Джокер" взял главный приз престижнейшего Венецианского фестиваля. Что удивительно очень - европейские высоколобые критики никогда ранее особо не привечали фильмы по комиксам.

"Клоун не зря помнит эти лица / Вечером — шут, а теперь — убийца"

Но вот тут-то и кроется, пожалуй, главная закавыка ленты Филиппса. И он, и исполнитель главной роли Хоакин Феникс (пожалуй, едва ли не главный оставшийся в Голливуде адепт системы Константина Станиславского, способный сливаться полностью со своим персонажем) сделали все, чтобы фильм максимально отстоял от всего, снятого о Бэтмене и его главном противнике – психопате-убийце-клоуне-принце преступного мира Джокере. Во главу угла поставили реализм в духе "Нового Голливуда". А Филиппс открыто называл своим вдохновителем Мартина Скорсезе и его классические фильмы Злые улицы, Таксист и Король комедии.

Собственно, поэтому выдуманный город Готэм начала 1980-х мало чем отличается от реального Нью-Йорка того же периода. Грязь, мусор, запредельное насилие на улицах, экономические проблемы и прочие прелести таких мегаполисов авторы фильма даже не думают лакировать. Ну и чтобы окончательно скрепить преемственность поколений, с важной второстепенной ролью, зазнавшегося/зажравшегося ведущего вечернего шоу на ТВ Мюррея Франклина (типичной "мрази телевизионной") в этом кино выступает любимый актер Скорсезе (до того, как режиссер променял его на Леонардо Ди Каприо) – Роберт Де Ниро.

Итак, Феникс играет Артура Флека, клоуна-неудачника, страдающего от проблем с психикой, зависимого от кучи препаратов и, чуть что, сгибающегося в пароксизмах неконтролируемого/болезненного смеха. Он живет с пожилой и больной матерью, паралельно мечтая/пытаясь стать стендап-комиком и грезя о том, чтобы ему ответила взаимностью красивая соседка-мулатка-мать одиночка (Зази Битц).

Впрочем, в силу своего формата (фильм-происхождение персонажа) "Джокер" не может посягать на основы. Когда в фильме появляется миллионер Томас Уэйн, кандидат в мэры Готэма (но, по версии авторов, довольно мерзкий и заносчивый тип), то все фанаты Бэтмена могут уверенно сказать, чем закончится история этого персонажа. И какова роль мелькающего тут в нескольких сценах его сынишки, Брюса.

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Причем Феникс играет так бритвенно, так отточено, что будет удивительно, если кто-то сможет ему составить конкуренцию на ближайшем Оскаре. Да и в целом фильм торчит во всем снятом по комиксам DC кинопродукте, как золотая коронка в челюсти. Выделяясь сразу и окончательно. Потому как "Джокер" – серьезнейшая психологическая драма, внятно прописанная и снятая, а не обычные разборки богов с героями со зверски серьезными лицами. В цифровом полумраке.

И, что характерно, когда сюжет закручивается до невозможности, толкая главного героя в пучину кровавого безумия, веришь всему безоговорочно. Ведь, как и положено, когда имеешь дело с Джокером, всегда "посмеется последним наш невидимый герой".

Заголовок – парафраз строчек из арии Канио (опера Паяцы, композитор Руджеро Леонкавалло. Подзаголовки взяты из песни "Вива, Кальман" группы "Агата Кристи".

Автор благодарит компанию Warner Bros. Pictures Україна и кинотеатр Оскар в ТРЦ Smart Plaza за организацию пресс-показа фильма