Сериал Чернобыль 5 серия с украинским переводом: смотреть онлайн финал истории

Чернобыль 5 серия / НВО

Финальная 5 серия мини-сериала Чернобыль выходит на экраны по телеканалу 1+1 20 июня. В серии показаны завершающие штрихи истории сокрытия масштабной техногенной катастрофы, которая произошла по вине руководства СССР.

Суд СССР пытается осудить заместителя главного инженера Анатолия Дятлова, директора станции Виктора Брюханова и главного инженера Николая Фомина за взрыв. Флэшбеки показывают, как руководство ради карьерного роста сговорилось, и провело тесты на реакторе раньше времени, что и привело к катастрофе. Брюханов до последнего сопротивлялся, но в конце концов и его уговорили на это.

Спустя год Легасов отчитывается перед КГБ об успешном докладе в Вене перед МАГАТЭ, в котором смог переложить ответственность на операторов станции. У него начинают проявляться признаки лучевой болезни, и вместе с Ульяной Хомюк он склоняется к тому, чтобы публично рассказать, в чем на самом деле была проблема.

На суде Легасов публично признает, что при таком развитии событий катастрофы было не избежать, рассказывает о дефекте РМБК-реакторов. В КГБ после этого обещают навсегда изолировать его от научного мира.

В конце показывают, как Легасов записывает кассеты, показанные в начале сериала.

Чернобыль 5 серия смотреть онлайн на украинском языке:

Ранее в сети появились слухи о том, что сериал Чернобыль могут продлить на 2 сезон.