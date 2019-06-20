Чернобыль 2 сезон: когда выйдет продолжение

Чернобыль 2 сезон: дата выхода / скриншот

После финала сериала Чернобыль на НВО, зрители начали активно обсуждать возможность продолжения картины во втором и даже третьем сезоне.

Зрители закономерно полагают, что НВО не станет просто так закрывать столь популярный сериал, и ждут выхода 2 сезона Чернобыля, и даже 3 сезона сериала.

На фоне этих обсуждений и слухов Крейг Мейзин официально обратился к зрителям.

"Со всем уважением, должен сообщить, что ответ на вопрос, будет ли 2 сезон сериала Чернобыль, должен ответить НЕТ", - написал он в твиттере.

Чернобыль 2 сезон: будет ли продолжение / скриншот

Но, он объяснил, что создание второго сезона для столь успешных проектов обычно чревато тотальным провалом, и заверил поклонников, что вместо того, чтобы делать культ из трагедии Чернобыля, он намерен в ближайшее время снять сериал по мотивам других событий в СССР.

Поэтому второй сезон или 3 сезон сериала Чернобыль от Крейга Мейзина снятый не будет.

Ранее сообщалось, что сериал Чернобыль в прямом эфире покажет 1+1. Когда смотреть сериал Чернобыль на 1+1 - читайте по ссылке.