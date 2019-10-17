"ПрЫнц" на белом коне: Ким Чен Ын стал посмешищем сети

Ким Чен ЫН / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал посмешищем Сети из-за восхождения на священную гору Пэктусан на коне. СМИ КНДР описывают эту поездку как "великое событие, которое имеет большое значение в истории Корейской революции".

Отмечается, что северокорейского лидера сопровождали представители Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", − комментирует фотографии лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын устроил фотосет, о котором мечтают все 12-летние девочки. Солнечный лидер поднялся на белом коне на гору Пэктусан — попозировать на фоне первого снега.Эх, три белых коня. Голод и расстрелы и репрессии!" - написали в Telegram-канале Mash.

Стоит отметить что в Сети подняли на смех: "прЫнц Ын", "Коня убили из огнемета позже, в лучших традициях кима?", "Народ Северной Кореи будет жить хорошо, когда появиться фото – "Конь на Киме", "Теперь гора стала оскверненной. А белый конь превратился в коричневого осла", "Конь гораздо красивее", "Гендальф Всемогущий", "Парня автокраном сажали на лошадь", "Заблудившегося, гладко выбритого охотника не встретил?", "Пончик", "Все-таки, последний сезон Игры престолов решили переснять?", "Конь выдержал тушку пухлого потомственного диктатора?", "Поднялся белый конь с боровом на спине", "Прям как "зима близко" и без шапки", "Если б я имел коня, это был бы номер…", "Фотошоп, глаза у коня не корейские", "Теперь ход за нашим! Лошадью ходи, лошадью", "Я уж подумал, что Властелин колец снимают, где Ын в роли Гендальфа".

Также украинские пользователи соцсети вспомнили восхождение на Говерлу третьего президента Украины Виктора Ющенко: "Ющенко поднимался на Говерлу, как Моисей, ведя за собой десять тысяч последователей. Тогда еще двух людей молния убила во время восхождения".

Стоит отметить, что гора Пэктусан находиться на границе КНДР и Китая и является самой высокой точкой Корейского полуострова – 2744 метра над уровнем моря. Название горы переводится как "белоголовая гора". Особую красоту Пэктусану придает озеро Чхончжи, которое находится в кратере, образовавшемся около тысячи лет назад.

Корейцы считают гору священной, потому что по легенде более 4 000 лет назад с этой вершины спустился основатель древнего корейского государства Тангун. Кроме того, во время Второй мировой войны на горе располагался тайный лагерь партизан во главе с основателем народной республики Ким Ир Сеном. Также, гора считается местом Ким Чен Ира, который является отцом нынешнего северокорейского лидера.

Напомним, что ранее лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге.