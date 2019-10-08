"*уйло на лабутенах?": Путина подняли на смех из-за прогулки в тайге

Владимир Путин / Reuters

Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в тайгу не обошелся без конфузов. Так, пользователи YouTube высмеяли главу российского государства из-за нелепого ролика.

Так, в Сети опубликовали показушное видео с Путиным, на котором видно, как президент РФ обходит свои владения. Некоторые пользователи отметили, что российский лидер уже еле ходит.

В Сети высмеяли попытку Путина казаться более молодым и энергичным, ведь в ролике видно, что ему тяжело подниматься на горку даже опираясь на палку: "Как было бы классно, чтобы два этих долбодятла упали с обрыва", "Сказочному деду на пенсию пора! И пожарника пусть с собой заберет", "*уйло на лабутенах? Мерзкое вонючее *уйло, чтоб ты сдохло в этот день рождения!", "Путин и Шойгу по сопкам гуляли, Вовкину днюху они отмечали, вот куст симпатичный лопатой отрыт, не знал ведь Шойгу что он ядовит, они положили по ягодке в рот, ликует и празднует русский народ", "Горбатая гора 30 лет спустя", "трейлер к фильму Горбатая гора – 2" и другие.

Напомним, что президент России Владимир Путин решил поднять заработную плату с 1 октября 2019 года главе государства и председателю правительства Дмитрию Медведеву на 4,3%.