Путин увеличил зарплаты себе и Медведеву

Путин будет больше зарабатывать / Reuters

Президент России Владимир Путин решил поднять заработную плату с 1 октября 2019 года главе государства и председателю правительства Дмитрию Медведеву на 4,3%.

Как сообщает ТАСС, указ о повышении зарплаты уже подписан.

В документе указано, что также увеличена на 4,3% заработная плата глав Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, секретаря Совбеза, первого зампреда правительства, председателя ЦИК, его заместителя и секретаря, а также уполномоченного по правам человека.

Ранее Песков похвастался, где и с кем празднует день рождения Путин.

Напомним, в свой день рождения Путин поехал в тайгу за грибами.