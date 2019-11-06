Сбил и уехал: в Запорожье маршрутка снесла с дороги подростка

В Запорожье маршрутка сбила пешехода

В Запорожье водитель маршрутки сбил 14-летнего подростка на зебре.

Инцидент произошел вечером 5 ноября на проспекте Соборном, позже видео появилось на YouYube.

Три парня шли по пешеходному переходу, ни одна машина их не пропустила, решил проехать и водитель маршрутки. Однако, он снес с дороги подростка, которого отбросило вперед. Парень тут же встал и вернулся к своим друзьям, а водитель как ни в чем не бывало, решил поехать дальше.

Известно, что патрульные остановили маршрутку в районе автовокзала. В дальнейшем обстоятельства ДТП установит следствие, сообщает местное издание Акцент.

В сети очень возмутились происшествию и призвали лишить водителя маршрутки прав.

"По закону, водитель совершил наезд на пешехода на зебре и скрылся с места происшествия, и полиция должна не только штрафовать, но и лишать его прав, и это еще он легко отделается, если у паренька не обнаружатся какие травмы, переломы или ушибы, как внутренних органов, так и головного мозга, которые могут выплыть после того, как адреналин в крови придет в норму. Парню таки надо показаться врачам", "Судя по видео, в Запорожье за рулем ездят одни дауны, ни один падла не остановился перед пешеходами", "Пацан в рубашке родился. А водилу - кастрировать. Прочем, как и 80% водителей маршруток и 100% тех чиновников, которые "держат" маршруты маршруток. И запустить автобусы", - писали юзеры.

Ранее жуткое ДТП произошло на Запорожье: 8 погибших и пострадавших, легковушки – всмятку.