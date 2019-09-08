Жуткое ДТП на Запорожье: 8 погибших и пострадавших, легковушки – всмятку

В воскресенье ночью, 8 сентября, в Мелитопольском районе Запорожской области произошло ДТП, в результате которого погибли 4 человека, еще 4 получили травмы.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Запорожской области, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим легковым транспортным средством, в результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, сообщает отдел коммуникации Запорожской области.

"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104, который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ, житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Фиат, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля ВАЗ - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ДТП погиб известный украинский бард.