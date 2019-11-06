"Сколько ж долбое*ов в Киев понаехало": в школе на Троещине ученик бросил гранату в класс - видео

В школе на Троещине в Киеве ученик решил напугать класс / Bigmir.net

В школе на столичной Троещине ученик решил напугать одноклассников и бросил гранату на пол прямо в классе. Более того, сам же подросток снимал свой "героизм" на видео.

По информации паблика "Киев Оперативный" в соцсети Фейсбук, граната была учебной, поэтому все отделись просто испугом.

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке, и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - сказано в сообщении.

На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!" Возможно, инцидент произошел на уроке "Захист Вітчизни".

Добавим, что украинцев "героический поступок" мальчика шокировал.

"Откуда граната? Оттуда. А мальчик явно не дружит с головой. Нечем устанавливать причинно-следственные связи. Мама! Ау! Бегом к психиатру!", - высказалась в комментариях под видео Валентина Грибинюк.

"Якщо б це було до 14 року, то виглядало б як дитячі пустощі, ми в юності після ДПЮ також тримали в карманах самозроблені муляжі гранат, але сьогодні ці пустощі недоречні і можуть призвести до паніки....І це в першу чергу провина батьків які повинні роз'яснити дитині що такі пустощі, сьогодні, коли йде війна, можуть призвести до сліз і розкаяння з викликом в поліцію", - добавил Алексей Смилик.

"Лягай!!!! Господи, сколько ж долбоебов в Киев понаехало...????

Приховати або поскаржитись на це", - добавил Сергей Король.

При этом чуть позже появилось сообщение, что в другой школе на Троещине в среду, 6 ноября, кто-то распылио перцовый балончик.

"Сегодня днем ​​в школе # 306 (Троещина) кто распылил перцовый баллончик. Детей пришлось эвакуировать, потому что начали сильно кашлять", - сказано в сообщении Киев-оперативный.

Читайте такжеОбзывали "обезьяной": названа причина, почему ученица выпрыгнула из окна школы в КиевеНапомним, ранее сообщалось, в Киевской области в селе Дедовщина Фастовского района произошел инцидент со взрывчаткой. Местный житель пришел в сельский клуб с гранатой в кармане, передает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В полночь в полицию позвонили обеспокоенные односельчане, и рассказали о гранате. На место оперативно прибыли копы и у стен магазина работники полиции обнаружили предмет, похожий на гранату.

"На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, которые в качестве вещественного доказательства изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Полицейские установили, что опасная находка принадлежит 30-летнему местному жителю", - сказано в сообщении.