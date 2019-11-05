Принес в клуб гранату: на Киевщине мужчина переполошил все село

Местный житель Дедовщины принес гранату в клуб / facebook.com/pol.kyivregion

В Киевской области в селе Дедовщина Фастовского района произошел инцидент со взрывчаткой.

Местный житель пришел в сельский клуб с гранатой в кармане, передает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В полночь в полицию позвонили обеспокоенные односельчане, и рассказали о гранате. На место оперативно прибыли копы и у стен магазина работники полиции обнаружили предмет, похожий на гранату.

"На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники, которые в качестве вещественного доказательства изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал к ней. Полицейские установили, что опасная находка принадлежит 30-летнему местному жителю", - сказано в сообщении.

Копы выяснили, что мужчина увидел полицейских и выбросил гранату возле магазина. К счастью, никто не пострадал.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция устанавливает пути происхождения боеприпаса.

На мужчину завели дело, ему "светит" от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее на Майдане простились с ветераном АТО Сенсеем, который подорвался в Киеве на гранате.