На Майдане простились с ветераном АТО Сенсеем, который подорвался в Киеве на гранате

В Киеве на Майдане Независимости простились с ветераном АТО Виктором Дегтяревым с позывным Сенсей, который погиб в столице в ночь на 23 октября от взрыва гранаты.

Провести Сенсея в последний путь собрались его родные - супруга, 14-летний сын и две дочери 5-ти и 17-ти лет, сослуживцы и неравнодушные украинцы, передает Цензор.НЕТ.

Панихиду по Дегтяреву отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре, похоронили Сенсея на Аллее Героев на Лесном кладбище столицы.

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Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской в украинской столице прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, одним из них оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.

Позже правоохранители озвучили основную версию взрыва на Пушкинской - неосторожное обращение с боеприпасом.

Позже сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих.