Взрыв в центре Киева: гибель ветерана АТО попала на камеру

Камера внешнего наблюдения зафиксировала момент трагедии
Взрыв гранаты на улице Пушкинской в Киеве запечатлела камера внешнего наблюдения. Так, на видео четко видно время гибели ветерана АТО Виктора Дегтярева и его собеседника
На видео хорошо видно, как двое мужчин сидят на ступеньках недалеко от паба Пророк. Внезапно камеру ослепляет вспышка, после чего оба мужчины упали.
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Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской в украинской столице прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, одним из них оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.
Позже правоохранители озвучили основную версию взрыва на Пушкинской - неосторожное обращение с боеприпасом.