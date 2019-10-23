Взрыв в центре Киева: гибель ветерана АТО попала на камеру

Взрыв в Киеве / Фото facebook.com/Drovosex

Взрыв гранаты на улице Пушкинской в Киеве запечатлела камера внешнего наблюдения. Так, на видео четко видно время гибели ветерана АТО Виктора Дегтярева и его собеседника

На видео хорошо видно, как двое мужчин сидят на ступеньках недалеко от паба Пророк. Внезапно камеру ослепляет вспышка, после чего оба мужчины упали.

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Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской в украинской столице прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, одним из них оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.

Позже правоохранители озвучили основную версию взрыва на Пушкинской - неосторожное обращение с боеприпасом.