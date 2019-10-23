В полиции озвучили основную версию ночного взрыва в центре Киеве

Взрыв в Киеве / Фото Facebook Сергей Тищенко

Правоохранители озвучили основную версию трагической гибели двух мужчин в Киеве на улице Пушкинской. Так, в полиции считают, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с боеприпасом.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, погибшие были между собой знакомы и перед взрывом они общались перед офисом.

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"Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - сообщили в пресс-службе полиции.

При этом он указал, что основной версией является неосторожное обращение с гранатой несмотря на то, что изначально было открыто уголовное производство по части 2 статьи 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Крищенко сообщил, что в ходе обысков дома у одного из погибших правоохранители изъяли еще один запал от гранаты.

Напомним, что в Киеве на улице Пушкинской вечером 22 октября прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Позже стало известна, что среди погибших на Пушкинской бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.