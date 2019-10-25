  1. Главная
  3. Украина

Сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих

25 октября 2019, 19:31

Ветеран АТО утверждает, что гранату с целью совершения самоубийства принес второй погибший.

Виктор Дегтярев
Виктор Дегтярев, по словам побратимов, пытался спасти от смерти самоубийцу / Фото: скриншот из видео

Командир разведгруппы Купол Анатолий Крайнов заявил, что ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным Сэнсэй, который погиб в Киеве в ночь на 23 октября, лег на гранату, чтобы спасти жизни окружающих.

В комментарии Цензор.нет товарищи погибшего утверждают, что взрывное устройство могло быть принесено вторым погибшим Михаилом Никитиным, поскольку он неоднократно озвучивал свои намерения о желании совершить самоубийство.

Побратимы уверяют, что у Дегтярева суицидальных наклонностей не было.

"Полиция подтвердила, что граната взорвалась зажатая в его руках и накрытая телом", - сообщил Крайнов.

Ветеран АТО подчеркивает, что Дегтярев был опытным военнослужащим и знал принципы обращения со взрывчатыми веществами.

"Это действие, у меня как военного, — это безысходность, что человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрывает, чтобы кто-то рядом не пострадал", — заверил Крайнов.

Сослуживцы погибшего настаивают, что он был вывезен из зоны АТО с тяжелым ранением, поэтому не мог забрать боеприпасы. А найденный дома у Дегтярева запал ветераны считают бездействующим реквизитом инструктора.

Ветеран Александр Василенко, который был свидетелем трагедии, также утверждает, что Никитин в этот вечер заявлял о намерении свести счеты с жизнью.

"Жена от него ушла. И он тогда сказал: "У меня есть граната. Я подорву и себя и их". Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается", — рассказал ветеран.

Читайте такжеВзрыв в центре Киева: смерть Дегтярева будут расследовать как умышленное убийствоВечером Дегтярев с Василенко пришли проверить состояние Никитина, заявившего о суициде.

"Мы зашли к Михаилу, посмотреть какое у него состояние. Мы зашли, пообщались и, вроде бы, никаких предпосылок к этому не было. У Виктора гранаты не было. Это я точно знаю. Мы общались. Когда мы шли к Михаилу Виктор ничего с собой не брал, был в верхней одежде, если бы что-то было я бы увидел", — добавил Василенко.

Сослуживцы требуют снять с Дегтярева обвинение в убийстве. Они настаивают, что существует еще один свидетель, который слушал разговор и может подтвердить правдивость слов.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской в украинской столице прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, одним из них оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.

Позже правоохранители озвучили основную версию взрыва на Пушкинской - неосторожное обращение с боеприпасом.

убийство Купол новости Украины Виктор Дегтярев
Сейчас вы просматриваете новость «Сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:57
Разочаровался: в Луганской области задержали пособника боевиков
19:31
Сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих
19:28
Штурм Майдана: суд принял скандальное решение по главному фигуранту
19:20
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
18:48
Депутаты попросили уволить Кличко и назначить досрочные выборы в Киевсовет
18:27
Грызла собака: в Кривом Роге произошел жуткий случай с маленьким ребенком
17:58
Сократить расходы: Зеленский пригрозил госчиновникам "обрезанием"
17:54
"Делать нех*уй": Шнуров нарифмовал матов в ответ на перекручивание его речи о чтении
17:53
"Сдать нас с потрохами": Кучма шокировал заявлением по Донбассу
17:50
"Чей Крым?": Мисс Украина-2019 вновь угодила в скандал из-за неоднозначного ответа Видео
17:30
В Хмельницкой области мужчина расстрелял тестя с тещей и ранил защищавшую их дочь Видео
17:25
Все 100%: суд Амстердама "подложил свинью" Москве
17:16
Гороскоп на завтра: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту
17:07
"Комната с ужасами": психолог раскрыла горькую правду об отношениях
17:05
Взялся за старое: Вакарчук прогулял более трети заседаний Верховной Рады
16:52
Расстрел Тайсона: что известно о бандитских разборках в Харькове Фото Видео
16:28
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
16:12
САП оспорит решение суда по Гладковскому: подробности Видео
15:57
Добивал раненых: в РФ солдат-срочник устроил бойню, 10 убитых и раненых
15:49
"Принесли в жертву": в Ростове к приезду патриарха Кирилла "облагородили" трамвайные пути Фото
15:43
"Спекуляции": оккупанты вставили свои пять копеек в вопрос Крыма
15:42
"Мумия фарфоровая, маска, восковая фигура": Пугачева вызвала отвращение ужасным фото
15:28
"Нужен закон": в ЦИК заговорили о выборах на оккупированном Донбассе
15:15
Кровавая стрельба в Харькове: СМИ узнали жуткие подробности Фото Видео
15:08
Мисс Украина Вселенная 2019: горячие фото победительницы Фото Видео
15:06
Бизнес-эксперт Богдан Терзи издал "Азбуку предпринимателя" новости компании
14:54
Туман в Киеве: красочные фото "сказочной" столицы Фото
14:45
ГБР расследует назначение Гройсмана на пост премьера
14:42
"Готовы содействовать": в РФ сделали неожиданное предложение по Донбассу
14:32
"Просто куколка": Анна Ризатдинова встала в позу и свела с ума мужчин Видео
14:00
Состояние аффекта: всплыли неожиданные детали о похитительнице младенца Видео
13:59
В М.С.Л. предложили налоги от лотерей направлять на финансирование социальной сферы
13:56
Беспредел в Харькове: на улице расстреляли мужчину, еще один – ранен Видео
13:54
Легализация игорного бизнеса: эксперты раскритиковали новый законопроект актуально
13:36
В киевской школе случилось ЧП, есть пострадавшие: версии инцидента
13:34
Афера с квартирами для Нацгвардии: за экс-депутата Микитася внесли залог
13:20
Участник Танці з зірками Владимир Остапчук разводится после 12 лет брака
13:06
Файеры и драка с полицией: в Черкассах митингующие штурмовали облсовет Фото Видео
13:04
Дифтерия в Украине: признаки и вакцинация - как защититься от эпидемии Видео
13:01
Стационарный и погружной блендер: трудности выбора реклама
12:56
Висели на дереве больше суток: под Москвой нашли повешенными братьев-близнецов из Украины
12:31
В Луганске прогремел взрыв, пострадали гражданские: в "ЛНР" раскрыли, что рвануло
12:30
Милованов предложил рекламировать земельную реформу с помощью Сердючки – нардеп
12:28
Покупаем чаши для мультиварки: на что обратить внимание реклама
12:22
В Одесской области трое курсантов подорвались на боеприпасе из США - СМИ
12:15
Сегодня начался отопительный сезон в Киеве 2020
12:01
Синоптик рассказала, когда в Украину придут морозы с мокрым снегом Видео
11:58
Оккупанты "порадовали" крымчан очередным "покращенням"
11:40
Поймал пулю вместо украинки: в Италии жестоко убили парня
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять