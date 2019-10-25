Сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих

Виктор Дегтярев, по словам побратимов, пытался спасти от смерти самоубийцу / Фото: скриншот из видео

Командир разведгруппы Купол Анатолий Крайнов заявил, что ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным Сэнсэй, который погиб в Киеве в ночь на 23 октября, лег на гранату, чтобы спасти жизни окружающих.

В комментарии Цензор.нет товарищи погибшего утверждают, что взрывное устройство могло быть принесено вторым погибшим Михаилом Никитиным, поскольку он неоднократно озвучивал свои намерения о желании совершить самоубийство.

Побратимы уверяют, что у Дегтярева суицидальных наклонностей не было.

"Полиция подтвердила, что граната взорвалась зажатая в его руках и накрытая телом", - сообщил Крайнов.

Ветеран АТО подчеркивает, что Дегтярев был опытным военнослужащим и знал принципы обращения со взрывчатыми веществами.

"Это действие, у меня как военного, — это безысходность, что человек увидел, что граната разрывается, и он ее накрывает, чтобы кто-то рядом не пострадал", — заверил Крайнов.

Сослуживцы погибшего настаивают, что он был вывезен из зоны АТО с тяжелым ранением, поэтому не мог забрать боеприпасы. А найденный дома у Дегтярева запал ветераны считают бездействующим реквизитом инструктора.

Ветеран Александр Василенко, который был свидетелем трагедии, также утверждает, что Никитин в этот вечер заявлял о намерении свести счеты с жизнью.

"Жена от него ушла. И он тогда сказал: "У меня есть граната. Я подорву и себя и их". Жену свою. Мы с Виктором его уговаривали и, вроде бы уговорили, что не стоит оно того. Жизнь продолжается", — рассказал ветеран.

Читайте такжеВзрыв в центре Киева: смерть Дегтярева будут расследовать как умышленное убийствоВечером Дегтярев с Василенко пришли проверить состояние Никитина, заявившего о суициде.

"Мы зашли к Михаилу, посмотреть какое у него состояние. Мы зашли, пообщались и, вроде бы, никаких предпосылок к этому не было. У Виктора гранаты не было. Это я точно знаю. Мы общались. Когда мы шли к Михаилу Виктор ничего с собой не брал, был в верхней одежде, если бы что-то было я бы увидел", — добавил Василенко.

Сослуживцы требуют снять с Дегтярева обвинение в убийстве. Они настаивают, что существует еще один свидетель, который слушал разговор и может подтвердить правдивость слов.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 октября на улице Пушкинской в украинской столице прогремел взрыв. В результате инцидента погибли два человека, одним из них оказался бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев.

Позже правоохранители озвучили основную версию взрыва на Пушкинской - неосторожное обращение с боеприпасом.