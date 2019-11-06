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"Покушение на убийство": ветеран АТО с позывным "Пума" арестована в Киеве

6 ноября 2019, 18:37

Инну Грищенко задержали на 60 суток.

"Пуму" арестовали на 60 суток / Facebook Назара Приходько

В среду, 6 ноября, Печерский суд Киева провел заседание по избранию меры пресечения ветерану АТО Инне Грищенко, которая известна также под позывным "Пума".

Известно, что ранее мужа "Пумы" Влада Грищенко задержали по подозрению в покушении на бизнесмена. Тогда его жена проходила по делу в качестве свидетеля. Теперь — как подозреваемая.

О задержании Инны Грищенко сообщил ветеран войны на Донбассе — крымчанин Станислав Краснов. По его словам, причина задержания неизвестна.

О том, что Пуму арестовали на 60 суток, сообщил журналист Назар Приходько в Facebook.

"Пумі, Інні Грищенко, обрали запобіжний захід — 60 діб під вартою.Інкримінують співучасть в замаху на вбивство.Чоловік Інни, Влад Грищенко, під вартою у Франківську ще з вересня.Стаття 115 частина 5,6,11,12 та стаття 15", - добавила в комментариях под сообщением Приходько Ирина Коваленко.

Добавим, что при этом основатель Pizza Veterano Леонид Остальцов сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника — Дмитрия Терещенко.

"Неприємно про це говорити але краще я розкажу ніж хтось перекрутить. Записую це відео, виключно для того, щоб не було маніпуляцій в інформ просторі. Сьогодні у піцерії на Софіівській 8 був обшук. Ухвалу на цей обшук надав найчесніший і найсправедливіший суд світу - печерський.

Одразу пара уточнень:- двері виламали у Дімаса вдома а не в піцерії- по ухвалі мене проконсультували і тепер я знаю що слідак цю ухвалу просив, а суд виписав просто виписав. Дякую за роз’яснення", - отметил Остальцов.

Добавим, что в комментариях под видео Остальцова началось бурное обсуждение.

"Ок, а в чому то пред‘ява суду?Людина, що має відношення до людини, що підозрюється у вбивсті (як це звучить у відео) присутня. Леонід у ситуацію щодо вбивств не вникав (як свідчить відео). Тобто не курсі взагалі у чому питання.До даної людини, за місцем прописки та роботи приходять слідчі (за увалою судді), щоб провести слідчі дії (обшук). Ведуть себе коректно, чай, бутерброди та "радушие" отримують.Ну і?У чому то проблема?Те, що на думку Леоніда, у піцерії нічого не має незаконного? Так це не догма, чи судді мають автоматом відмовляти у обшуках, бо (апріорі) нічого не можна знайти у піцеріях? Не зовсім зрозуміло.У піцеріях не можна проводити обшук, бо "я бы не хранил ничего, если бы я был злодей"? Ну такий аргумент...P.S. Ситуація, сама по-собі, не подобається. Судова система в країні не подобається. У більшості випадків дії поліції не подобається.Але, знову таки, у чому питання: у піцеріях не можна проводити обшуки чи у ухвалах треба писати конкретні адреси?", - ответил в комментариях под сообщением Остальцова Павел Климчук.

Читайте такжеВсплыла скандальная информация о ветеране "Азова", который спорил с ЗеленскимНапомним, ранее сообщалось, взрыв гранаты на улице Пушкинской в Киеве запечатлела камера внешнего наблюдения. Так, на видео четко видно время гибели ветерана АТО Виктора Дегтярева и его собеседника

На видео хорошо видно, как двое мужчин сидят на ступеньках недалеко от паба Пророк. Внезапно камеру ослепляет вспышка, после чего оба мужчины упали.

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