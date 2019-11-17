"Идиоты, это варварство": в Киеве клиника использовала львенка ради рекламы

В Киеве хозяева одной из косметологических клиник решили привлечь внимание клиентов с помощью дикого животного.

Во время открытия в качестве рекламы использовали маленького львенка, пишут зоозащитники из UAnimals.

При этом свой поступок хозяева клиники пояснили тем, что обычно в новое помещение запускают котов, а они решили запустить "настоящего льва".

Читайте такжеСуд Линча в Крыму: живодеры жестоко отметелили отказавшихся платить туристов"Маленький хищник, который, очевидно, был оторван от матери и стал арендным "атрибутом", прогуливался по коридорам заведения. Давайте напомним Марии Трифоновой (владелица клиники - Ред.) о том, что дикие животные — не игрушка. И их место не в квартире, офисе или шкафу, как мы увидели на фото — а в дикой природе!", - в свою очередь написала зоозащитники.

Пользователи в комментариях также осудили жестокость по отношению к дикому животному:

"Дикари", "Это уже не здравый смысл, а дибильный пафос", "Быдло", "Нет слов ,это просто болезнь мозга", "Это отвратно. Я не понимаю чем руководствуются эти люди используя детей животных и при этом гордятся этим", "Ідіоти, дитина злякана. Поки це варварство і тупізм будуть в нашому суспільстві?", - подчеркнули пользователи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Подоле живодер убил десятки животных.