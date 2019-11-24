Львов превратился в каток: зафиксировано полсотни ДТП, травмированы почти 300 пешеходов

Во Львовской области выпал дождь и ударил мороз

В субботу, 23 ноября, Львов превратился в каток – рано утром при двух градусах мороза в городе и в области прошел дождь, который мгновенно превратился в тонкий слой льда. В результате за сутки на дорогах произошло около полсотни ДТП, а в больницах оказалось почти 300 пешеходов с разными травмами.

Из-за гололеда было парализовано автомобильное и авиационное движение. Скорость автомобилей, которые передвигались с включенными аварийками, не превышала даже 20 км/ч, передает ТСН. Патрульные фиксировали одну аварию за другой, однако, оформляя ДТП, копы сами падали на асфальт. В результате и частный, и общественный транспорт был вынужден прекратить движение.

Почти до полудня 23 ноября остановил работу львовский аэропорт. Из-за гололеда один из самолетов выкатился за пределы взлетной полосы, что и стало причиной задержки рейсов.

Из-за гололеда пострадали и пешеходы - травмпункты переполнены, врачи диагностировали ушибы, переломы, растянутые связки. Чтобы принять всех пациентов, медикам даже пришлось вызывать дополнительный персонал.

Напомним, в воскресенье, 24 ноября, в Украине сохранится морозная погода. Синоптик прогнозирует днем от 3 мороза до 4 тепла, на Западе и в Крыму до +6...+9 градусов тепла. Осадки маловероятны из-за господствующего антициклона. Ветер юго-восточного направления, будет сильным на Западе, Юге и юго-востоке.

Погода в Киеве 24 ноября будет холодной, днем температура воздуха составит около нуля. Будет ветрено, но без осадков.