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"Позорное захоронение преступника": в Ровно разбили памятник большевику Дундичу

26 ноября 2019, 11:01

Активисты ранее предупреждали о возможном вандализме из-за захоронения Олеко Дундича.

  • В Ровно разбили памятник Олеко Дундичу Фейсбук М.Кобелева
  • В Ровно разбили памятник Олеко Дундичу rv.npu.gov.ua
  • В Ровно разбили памятник Олеко Дундичу rv.npu.gov.ua
  • В Ровно разбили памятник Олеко Дундичу rv.npu.gov.ua

В Ровно неизвестные разбили памятник большевику Олеко Дундичу. В частности, бюсту Дундича отбили голову.

"24 ноября после обнародования информации о поврежденном в центральном парке Ривного бюсте на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Во время осмотра места преступления правоохранители обнаружили отсутствие головы бюста памятника Олеко Дундича, расположенного на улице Парковая, - говорится в сообщении ГУ НП в Ровенской области.

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Как подчеркнул журналист Андрей Ковалев, в центральном парке в Ровно до сих пор похоронен "большевистский наемник и преступник Олеко Дундич".

"Сербо-хорватский преступник Олеко Дундич потерял голову! В центральном парке в Ровно до сих пор похоронен большевистский наемник и преступник Олеко Дундич, который в составе российских оккупационных отрядов боролся против независимой Украинской Народной Республики. Ровенская власть уже давно должна была перенести позорное захоронения этого преступника на кладбище. Активисты не раз предупреждали о возможном вандализме, но ривненская власть игнорировала требование общественности и вот сегодня могила Дундича потеряла голову", - подчеркнул Ковалев в Facebook.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве вандалы осквернили памятник Шолом-Алейхему.

памятник вандалы Ровно
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