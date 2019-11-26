"Коммунисты заслуживают": в Николаеве подростки поглумились над Вечным огнем

Вечный огонь / kievcity.gov.ua

Группа подростков в центре Николаева осквернила Вечный огонь возле памятника 68-ми десантникам в мемориально-парковом комплексе, расположенном у здания областной госадминистрации. Молодые люди плевали и горели ноги у пламени.

Согласно видео, обнародованном h.nikolaev, один из юношей залез на памятник и плюнул в него. После чего девушка попыталась на огне подогреть булку.

"Что мы творим?" – спросила другая девушка. На что один из парней заявил: "Коммунисты этого заслуживают".

Кроме того, другая девушка сняла обувь и попыталась погреть ноги, а в это время остальные члены компании смеялись.

Как ранее сообщал Главред, в школе на столичной Троещине ученик решил напугать одноклассников и бросил гранату на пол прямо в классе.