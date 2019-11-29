Руками и ногами выбивали признание: одесским операм объявили о подозрении

В Одессе трем полицейским объявили о подозрении трем полицейским, которые жестоко избили задержанных в управлении полиции.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, полицейских обвиняют в незаконном приводе и превышении служебных полномочий с применением насилия.

По данным следствия, оперуполномоченные полиции при расследовании преступления незаконно задержали мужчину, который, возможно, был причастен к нему.

"Без каких-либо объяснений они надели на подозреваемого наручники и с места работы увезли его в отдел полиции. Там, в своем рабочем кабинете, они избили доставленного. Мужчина получил телесные повреждения средней степени тяжести", — сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что подозреваемые отстранены от занимаемых должностей, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера.