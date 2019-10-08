"Месили" ногами, выбивали признание: в Одессе полицейские жестко избили задержанных

В Одессе полицейские жестко избили задержанных / УНИАН

В Одессе двое полицейских жестоко избили задержанных, выбивая из них признанеия в краже.

Как сообщил в своем Телеграм-канале директор Госбюро расследований Роман Труба, следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в истязании двум инспекторам Управления патрульной полиции в Одесской области.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - рассказал Труба.

Он также опубликовал видео, на котором запечатлено избиение полицейскими задержанных.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полицейский жестоко избил пенсионера.