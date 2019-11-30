В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО

Вандалы разбили интерактивную доску в Полтаве / pl.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 30 ноября, в Полтаве неизвестные повредили мемориальный знак в честь воинов АТО.

Вандалы разбили интерактивную доску с информацией о каждом герое войны на Донбассе, расположенную на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере имени Котляревского.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Полтавской области, правоохранители разыскивают злоумышленников. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.

Отметим, что Аллею памяти защитников Украины в Полтаве была открыта в марте 2018 года. В ее обустройстве принимали участие родные и близкие погибших солдат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве подростки поглумились над "вечным огнем".