В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО

Вандалы разбили интерактивную доску с информацией о каждом погибшем.
В ночь на субботу, 30 ноября, в Полтаве неизвестные повредили мемориальный знак в честь воинов АТО.
Вандалы разбили интерактивную доску с информацией о каждом герое войны на Донбассе, расположенную на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере имени Котляревского.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Полтавской области, правоохранители разыскивают злоумышленников. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.
Отметим, что Аллею памяти защитников Украины в Полтаве была открыта в марте 2018 года. В ее обустройстве принимали участие родные и близкие погибших солдат.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве подростки поглумились над "вечным огнем".