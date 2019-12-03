"Пойду в школу - вломлю п*зды": Карпа взбесилась, когда ее дочь назвали россиянкой

Ирэна Карпа / УНИАН

Известная украинская писательница, певица и атташе по культуре посольства Украины во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" в школе, где учится ее 8-летняя дочь - за то, что учительница назвала украинцев и русских "одним народом".

Об этом сама Карпа написала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в школе для съемок фильма о глобальном потеплении учительница итальянского разделила детей на группы. 8-летняя дочь писательницы Кая хотела попасть в группу "американцев", однако все места были заняты и тогда педагог отправила ее в группу к "россиянам".

Читайте такжеКарпа рассказала, чем "украинское пуканье лучше российского"Девочка пыталась объяснить учительнице, что является украинкой, на что первая ответила, что это одно и то же.

"А теперь угадайте, в какую группу поместили моего ребенка с ее 50% УКРАИНСКОГО, а другими немецких, еврейских, норвежских, шведских, английских генов? Правильно - в российскую же. Где кроме нее, эта единственная ее одноклассница россиянка "в шапке". Ибо Каины попытки прояснить учительнице, что она украинка, было стандартное "это одно и то же". А если Кае эта группа не нравится, она может не сниматься в фильме. [...] А завтра пойду в школу вломлю п*зды (зачеркнуто) поговорю с директором. При этом поинтересуюсь, не с той учительница провинции, где держат нашего Маркива.

P.S. Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодомор и тому подобное. Короче, устроим завтра международный скандал", - с явным возмущением написала Карпа.

Напомним, ранее Ирена Карпа прокомментировала закон о дематюкации, а также объяснила, что делать с Донбассом.