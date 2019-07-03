"Нашего х*я крюк": Ирена Карпа прокомментировала антиматерный закон и вспомнила письмо казаков турецкому султану

Ирена Карпа

Известная украинская певица и писательница Ирена Карпа прокомментировала ставший уже скандальным анти-матерный законопроект, который был зарегистрирован нардепом Ольгой Богомолец.

Карпа предложила Богомолец зачитать с трибуны список запрещенных к употреблению слов.

"А если серьезно, то уже традиционно украинский политикум славится тем, что прикрывает моральным фиговым листочком какие-то свои грязные махинации. Секс и все его производные - лучший раздражитель для внимания общества. Пресса и активисты бросаются комментировать очередной маразм, пока за нашими спинами крадется, "решается" и отмывается", - прокомментировала писательница Главреду "дематюкательный" закон.

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Карпа также напомнила для Богомолец текст легендарного письма запорожцев турецкому султану.

"Пусть почитает оригинал. У нас же любят козаков как эталон национальной морали ставить? Так вот, там прямым текстом говорится: "Самого аспида внук и нашего х*я крюк". Какой нежданчик!" И еще больший нежданчик - проверка наличия тех самых слов в других славянских языках. Они тоже, по мнению моралистов, пришли из русского языка? В таком случае выдвигаю [Богомолец] встречное обвинение – в пропаганде идеи "русского мира", - резюмировала Карпа.

Напомним, нардеп Богомолец внесла в Раду законопроект о дематюкации и получила на орехи в Сети.